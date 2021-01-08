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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

خبير مالي: البورصة المصرية الأكثر جاذبية للاستثمار خلال 2021

الجمعة 08/يناير/2021 - 09:47 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
اكرم عمران
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قال سمير رؤوف خبير أسواق المال، إن التقارير الدولية تبشر بمستقبل واعد للبورصة المصرية خلال العام الجاري 2021، مفسرا ذلك باستقرار معجلات السيولة بالبورصة عند متوسط 1.3 مليار جنيه.

وأضاف رؤوف فى تصريح لـ"الدستور" أن البورصة ستكون أكثر الأسواق جاذبية خلال العام الجاري 2021، نتيجة عدة عوامل مجتمعة، أبرزها أن أسعار أسهم البورصة المصرية أقل من قيمتها الحقيقة "وفقا لأصول الشركات"، ما يعنى جاذبية تلك الأسعار التى باتت مغرية للمستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية، فى الوقت الذى تعانى منه بورصات العالم من تضخم واضح فى أسعار أسهمها.

فيما كشف تقرير حديث لصندوق النقد الدولي عن أن البنك المركزي استخدم 500 مليون جنيه من الحزمة المخصصة لدعم البورصة المصرية والبالغة 20 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه سيتم التراجع عن حزمة الشراء للأسهم في البورصة عندما تسمح الظروف.

وفي 22 مارس الماضي، أعلن البنك المركزي تخصيص 20 مليار جنيه لدعم البورصة، بعدما شهدت تراجعًا حادًا على مدى أكثر من أسبوع في أعقاب انتشار فيروس كورونا. كما أعلن البنك الأهلي وبنك مصر، ضخ 3 مليارات جنيه في البورصة أيضا.

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