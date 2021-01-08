القضاء الأمريكي يوجه الاتهام لـ 15 شخصًا في أعمال عنف «الكابيتول»

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنه تم توجيه الاتهام إلى 15 شخصا في أعمال العنف التي وقعت في مبنى الكابيتول الأربعاء، بينهم الشخص الذي التقطت له صور في مكتب الزعيمة الديموقراطية نانسي بيلوسي وتم توقيفه صباح الجمعة.وقال كين كول من مكتب المدعي الفدرالي في واشنطن في مؤتمر صحفي" "نعلن أن القضاء الفيدرالي وجه اتهامات الى خمسة عشر شخصا".. موضحا أن بين المتهمين شخصا يشتبه بأنه وضع قنبلة يدوية الصنع قرب الكونجرس إضافة إلى ريتشارد بارنت الذي اقتحم مكتب بيلوسي.