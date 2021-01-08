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الجمعة 08 يناير 2021 الموافق 24 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«وفد الغربية» يطهر المقر الرئيسى للحزب فى الدقى

الجمعة 08/يناير/2021 - 09:43 م
تطهير حزب الوفد بالغربية
تطهير حزب الوفد بالغربية
إسلام نصير
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أجرت لجنة حزب الوفد بالغربية حملة تطهير استهدفت تعزيز الإجـراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا» من خلال تعقيم مبنى الحـزب الرئيسي بالدقي ومقر الصحيفة والبوابة الإلكترونية، يهدف الإجراء إلى دعم مسيرة العمل لأطقم المحررين والفنيين والعمال في أجواء صحية.

وقدم المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، التحية إلى الأستاذ عادل بكار رئيس لجنة الوفد بالغربية، والمحاسب مصطفى شحاتة، عضو الهيئة العليا للحزب.

يذكر أن لجنة الوفد بالغربية قامت بحملات لمواجهة الموجة الثانية من وباء كورونا تنفيذًا لتوجيهات المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، لتطهير وتعقيم المصالح الحكومية والشوارع والميادين بقرية الحجر ومدينة بسيون في محافظة الغربية.

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