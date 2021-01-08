مسئول جمهوري: إطلاق آلية لعزل ترامب سيؤدي إلى زيادة الانقسام

حذر زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي كيفن ماكارثي الديموقراطيين، اليوم الجمعة، من أن إطلاق آلية لعزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب "سيؤدي الى زيادة الانقسام في البلاد" بعد المواجهات التي شهدها مبنى الكابيتول الاربعاء.وكتب ماكارثي ردا على تأكيد الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب نانسي بيلوسي الاستعداد للتحرك إذا لم يغادر ترامب البيت الابيض في أسرع وقت، أن "اطلاق آلية عزل بحق الرئيس قبل 12 يوما فقط من انتهاء ولايته سيؤدي فقط الى زيادة الانقسام في بلادنا".