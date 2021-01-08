زعيم جمهوري بـ«النواب الأمريكي» يعتزم التحدث إلى بايدن

قال أكبر عضو جمهوري في مجلس النواب الأمريكي اليوم الجمعة إنه يعتزم التحدث مع الرئيس المنتخب جو بايدن لبحث سبل توحيد البلاد.وقال النائب كيفين مكارثي في بيان إنه يسعى إلى الاتصال بالرئيس المنتخب اليوم الجمعة للتحدث معه لبحث "سبل العمل المشترك لتهدئة الأجواء وتوحيد البلاد لحل التحديات التي تواجهها أمريكا".