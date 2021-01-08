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الجمعة 08 يناير 2021 الموافق 24 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

محلل أسواق مال يتوقع أداء إيجابيًا للبورصة الأسبوع المقبل

الجمعة 08/يناير/2021 - 09:45 م
البورصة
البورصة
اكرم عمران
طباعة
استحوذ القطاع العقاري على نصيب الأسد من تعاملات البورصة خلال تداولات الأسبوع الماضي، بقيمة تخطت المليار جنيه، في الوقت الذى تذيل فيه قطاع الطباعة والتغليف قائمة التعاملات بنحو 11.7 مليون جنيه فقط طوال تعاملات الأسبوع.

توقع محمود البنا محلل أسواق المال، تحرك جماعي لقطاعات البورصة بدءا من مطلع تداولات الأسبوع المقبل – الأحد، بدعم من الصعود الكبير الذى شهدته أسواق المال العالمية بقيادة الأسواق الأمريكية والأوربية التي أغلقت جميعا على صعود واضح.

وأضاف البنا في تصريحات لـ"الدستور"، أن الزخم الشرائي للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية، ستدعم السوق خلال المرحلة المقبلة، في ظل حالة التفاؤل الذى تشهدها الأجواء الجيوسياسية، خاصة بعد انتهاء أزمة حسن انتخابات الولايات المتحدة الأمريكية، وتصديق الكونجرس رسميا على فوز بايدن رئيسا للبلاد.

وأغلقت البورصة تداولات جلسة الأربعاء -ختام الأسبوع على أداء صاعد لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للأجانب، وقيم تداولات على الأسهم بلغت 1.3 مليار جنيه.
وصعد المؤشر الرئيسي فى البورصة المصرية Egx30" اى جى اكس30 " بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 10952 نقطة، بينما صعد مؤشر " اى جى اكس70 متساوي الاوزان بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 2152 نقطة، في حين صعد المؤشر الاوسع نطاقا " اى جى اكس100 " بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 3125 نقطة.

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