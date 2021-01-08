296 إصابة بكورونا فى السنغال

أعلنت وزارة الصحة السنغالية تسجيل 296 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، بعد إجراء 2270 فحصًا.

وأضافت الوزارة، في بيان بثته الإذاعة الرسمية اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل شفاء 131 إصابة، إلى جانب وفاة 8 مصابين.

وأشار البيان إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 20672 إصابة، فيما وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 18016 شخصًا، وإجمالي الوفيات 446 شخصًا.