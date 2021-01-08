رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 08 يناير 2021 الموافق 24 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس وزراء كندا يقر باحتمال إقامة انتخابات عامة العام الحالي

الجمعة 08/يناير/2021 - 09:05 م
جستن ترودو
جستن ترودو
ا ش ا
طباعة
أقر رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم الجمعة، وللمرة الأولى، بأنه قد تكون هناك انتخابات هذا العام، مشيرا إلى أن حكومته تستعد للتصويت الذي يصر على أنه لا يريده.

ولا يسيطر حزب ترودو الليبرالي إلا على أقلية من المقاعد في مجلس العموم، مما يعني أنه يحتاج إلى دعم أحزاب المعارضة للحكم وتمرير القوانين المهمة ويمكن إسقاطه إذا اتحدوا ضده.

وتجنب ترودو، الذي يقول إن أولويته هي مواجهة جائحة كورونا، في السابق الأسئلة المتعلقة بالانتخابات، قائلا إن ذلك ممكن نظريا، لكنه أقر اليوم باحتمال تصويت الكنديين هذا العام.

وقال لمحطة إذاعية في مونتريال عندما سئل عن فرص إجراء تصويت وطني في الأشهر المقبلة: "من الواضح أننا في حكومة أقلية، ويمكن أن يحدث ذلك بشكل جيد... ستكون أولويتنا كحكومة هي مساعدة الناس على تجاوز هذا الوباء وآمل أن تساعدنا أحزاب المعارضة المختلفة... ليس من مصلحتنا إجراء انتخابات، فالناس يريدون منا العمل معا لمساعدتهم".

تشير معظم استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن الليبراليين، بينما يتقدمون على حزب المحافظين المعارض، إلا أن فرص فوزهم بالأغلبية ليست كبيرة، رغم المساعدات الضخمة غير المسبوقة التي تقدمها حكومة ترودو للكنديين لمواجهة الجائحة.

موضوعات متعلقة

مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة فاعلية اللقاح الصيني

النيابة تحقق في بلاغ يتهم أحمد عيد عبدالملك بإثارة الفتنة

القبض على مدير مطعم اليوتيوبر عمرو راضي بالمنصورة

لأول مرة.. سيدة تترأس الجلسة الافتتاحية للبرلمان الثلاثاء المقبل

الصور

image description

ضبط سيارة محملة بـ 70 طن قمح مستورد قبل تهريبها خارج أسيوط

image description

اختيار مستشفى الإيمان العام بأسيوط كمركز لتلقي لقاح كورونا (صور)

image description

ضمن «حياة كريمة».. إنشاء وتجديد 26 وحدة صحية بالقرى الأكثر احتياجًا في أسيوط

image description

حملة مكبرة بأسيوط لتطهير الشوارع والميادين (صور)

image description

محافظ أسيوط يزور الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك لتهنئتهم بعيد الميلاد

الأكثر قراءة

القبض على مدير مطعم اليوتيوبر عمرو راضي بالمنصورة

«البيئة» تكشف حقيقة ظهور تمساح في ترعة بأسيوط

عبدالله جمعة يكذب فاروق جعفر (صورة)

مريضتان نفسيًا.. المتهمتان بتحنيط والدهما: «كفناه وسيبناه فى البيت»

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

موعد الاستعلام عن قيمة فاتورة التلفون الأرضي على موقع المصرية للاتصالات WE

الخوف يُهدد حملة التطعيم ضد «كورونا» في اليابان

الهند تجرى اختبارًا على المستوى الوطنى للترويج للأبقار وحمايتها

باريس: تراجع عدد زوار متحف اللوفر بنسبة 72%

أيام زمان

«عاملة زي البغبغان».. هكذا أبكى إسماعيل ياسين هند رستم

أسرار واعترافات وحكايات روبي.. رحلتي من الإغراء لـ«الدلع»

بسبب سيجارة.. مشاجرة بين إسماعيل ياسين ويوسف شاهين تنتهي بتدخل المليجي

موقف كوميدي كاد أن يودي بها للسجن.. زهرة العلا تسرق سيارة بالخطأ

مقالات الرأي
محمد عبد العزيز
كل واحد يلعب فى ملعبه
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ طه الفشنى.. كروان القرآن الكريم
د.كريمة الحفناوى
طموح ترامب المُدَمِر.. إلى أين؟
صفاء النجار
البطل بألف وجه
المزيد

الثقافة

تحفة فنية.. قصة تشيخوف المباغتة

قريبا.. «حرير الغزالة» لجوخة الحارثي عن «دار الآداب»

وديع فلسطين يكشف سر القطيعة بين طه حسين وسكرتيره

أيمن عثمان يكشف قصة قصيدة قادت «المنفلوطى» للسجن