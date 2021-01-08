ضبط 809 مخالفات تموينية في دمياط

كثفت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملاتها على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز، حيث أسفرت الحملات التى تم تنفيذها خلال شهر ديسمبر الماضي عن تحرير ٨٠٩ محضر.حيث تم تحرير ١٤٤ محضر للمخابز بعد رصد مخالفات تتعلق بنقص وزن الرغيف وتوقف الإنتاج وعدم الالتزام بالمواصفات والعمل بدون ترخيص، أما بالنسبة للأسواق فقد تم متابعة حركة السلع والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، وتم تحرير ٦٦٥ محضر لوجود مخالفات تعددت ما بين رصد حالات غش تجارى وبيع سلع مجهولة المصدر وشهادات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر المقرر، بالإضافة إلى تحرير 4 محاضر جنح بعد رصد مخالفات غش تجاري كما قامت المديرية أيضًا بأخذ عدد ١٦ عينة من القمح المُعد للطحن، و٣٢عينة أخرى من دقيق ٨٢٪ والنخالة.