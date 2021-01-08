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عالم

الصناعة والأعمال التركية: إعادة الثقة في الاقتصاد ستستغرق وقتًا طويلًا

الجمعة 08/يناير/2021 - 09:37 م
الاقتصاد التركي
الاقتصاد التركي
منار أحمد
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نقلت صحيفة سوزجو التركية عن رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعة والأعمال التركية توسياد، سيمونا كاسلوفسكي، يقول إن الأمر سيستغرق وقتًا طويلًا لاستعادة الثقة في الاقتصاد التركي، وأنه يجب بذل الجهود دون حل وسط لأن عملية مكافحة التضخم في تركيا ستستغرق وقتًا أكثر مما نعتقد.

وتابع كاسلوفسكي: "ما زال الطريق طويلًا في مكافحة التضخم، وأعتقد أنه من المهم الاتفاق الكامل من قبل جميع الممثلين الاقتصاديين مع العلم بصعوبة ذلك"، مشيرًا في الوقت نفسه إلى شرطين أساسيين لعودة الثقة في الاقتصاد التركي، هما الاستقرار في الأسعار والاستقرار المالي، مردفًا لكن للأسف الاستقرار المالي غير ممكن، في بيئة لا يمكننا فيها خفض التضخم.

وأضاف: "عندما تؤجل المكافحة ضد التضخم المرتفع وتقول دعونا ننمو، فإننا نهدر الموارد. فالمعركة الحازمة ضد التضخم قد تستغرق وقتا أطول مما نعتقد".

ولفت إلى أن السياسات الاقتصادية الصحيحة وحدها قد لا تكون كافية. مع العلم بأن التنفيذ السريع لأجندة الإصلاح القانوني والاقتصادي والتعاون الاقتصادي الإقليمي والعالمي سيؤثران بشكل إيجابي على وضع تركيا الإقتصادي. ولكن لا يمكن الرضاء عن وضع للإقتصاد التركي الإقتصادي في النصف الأول من هذا العام ولو حتى يوم واحد. وسوف نمر بفترة نتخلى فيها عن النمو الاقتصادي.

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