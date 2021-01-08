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عالم

الجزائر تسجل 275 إصابة بكورونا و6 وفيات

الجمعة 08/يناير/2021 - 09:01 م
جريدة الدستور
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قال الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر الدكتور جمال فورار، اليوم الجمعة، إنه تم تسجيل 275 حالة إصابة بفيروس كورونا، و6 حالات وفاة في يوم واحد.
وأضاف فورار- في مؤتمر صحفي اليوم- إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 101 ألف و657 حالة إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 2798 حالة وفاة.
وأشار إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 68 ألفا و802 حالة، بعد شفاء 213 حالة خلال يوم واحد، موضحا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 34 مريضا بالعناية المركزة.
وكانت أعلى حصيلة للإصابات بالكورونا في الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.
يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.
وأعلنت السلطات الجزائرية تشديد حظر التجوال المفروض حاليًا بسبب كورونا ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا في 34 ولاية، من بينها الجزائر العاصمة.

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