21 وفاة و1092 إصابة بكورونا في الأردن

سجلت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الجمعة، 21 وفاة، و1092 إصابة بفيروس كورونا المستجد، و1050 حالة شفاء.

وأشارت الوزارة- في بيان، أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)- إلى أنه بذلك يرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 3 آلاف و989 حالة، والإصابات إلى 205 آلاف و163 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 285 ألفا و393 حالة.

