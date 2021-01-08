الشندويلي: مصر تفتقر التسويق الجيد لمنتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أكد المهندس محمود الشندويلي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة شهد أزمة خلال فترة كورونا.وأضاف الشندويلي لـ"الدستور"، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أهم القطاعات المحورية والرئيسية في الاقتصاد المصري، لأنه يلعب دور مهم في خفض نسبة البطالة وتوفير فرص عمل لكثير من الشباب حديثي التخرج، كما ساهم في توفير فرص عمل للمرأة وخاصة سيدات الصعيد، مشيدًا بدور جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تقديم الدعم لصغار المستثمرين.وتابع نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، أن مصر تفتقر التسويق الجيد لمنتجات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أن اتحاد المستثمرين ينوي تدشين شركات خاصة لتسويق منتجات القطاع داخل وخارج مصر، وذلك لمنافسة المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.