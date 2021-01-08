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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

أذربيجان تنفى أنباء عن إقامة تركيا قواعد جوية فى 3 مدن

الجمعة 08/يناير/2021 - 09:24 م
جريدة الدستور
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نفت وزارة دفاع أذربيجان، اليوم الجمعة، أنباء عن إقامة تركيا قواعد عسكرية جوية في ثلاث مدن بالبلاد.

وقال رئيس الدائرة الصحفية للقسم العسكري الأذربيجاني فاجيف دارغالي إن "المعلومات المنشورة لا تتوافق مع الواقع".

وأضاف: "باستثناء الحالات المنصوص عليها في الاتفاقيات التي تؤيدها، فإن جمهورية أذربيجان لا تلتزم بسياسة نشر قواعد عسكرية أجنبية على أراضيها".

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في وقت سابق: "جنودنا توجهوا إلى أذربيجان استعدادا لتأدية مهامهم في المركز المشترك مع روسيا لمراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار في إقليم قره باغ".

وأضاف أنه "مع اكتمال بناء مركز المراقبة المشتركة الخاص بقره باغ سيباشر 35 ضابطا وقائدا برتبة لواء من الجانب التركي مهامهم فورا".

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، في وقت سابق، إعلانا مشتركا حول وقف شامل لإطلاق النار في (قره باغ).

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