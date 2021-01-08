1543 إصابة و40 وفاة بكورونا في المغرب



وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية قد بلغ 4577298 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس الماضي.



وأضاف البيان أنه تم تسجيل 40 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 7685 حالة.



كما تم تسجيل 1503 حالات شفاء إضافية، ليبلغ إجمالي التعافي 422072.

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1543 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد- 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 450221 حالة.