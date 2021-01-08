الجيش الصومالي يقتل 8 من حركة الشباب الإرهابية



وأكد القائد في الجيش، العميد أودوا يوسف راغي- وفقا لوكالة الأنباء الوطنية الصومالية "صونا"- مقتل عدد من عناصر الميليشيا الإرهابية، مشيرا إلى أن العملية العسكرية تم تنفيذها عندما حاولت الميليشيا زعزعة الأمن في منطقة الدينصور.



وقد كثف الجيش الصومالي في الآونة الأخيرة من عملياته العسكرية الرامية إلى القضاء على فلول ميليشيات الشباب المتطرفة.

تمكن الجيش الصومالي، اليوم الجمعة، من قتل 8 عناصر من حركة الشباب المتطرفة، من بينهم قائدها مختار نورو، المسئول عن إرهاب المدنيين في دينصور، خلال عملية عسكرية نفذتها قوات الجيش بمحافظة باي جنوبي البلاد.