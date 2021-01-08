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الجمعة 08 يناير 2021 الموافق 24 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الجيش الصومالي يقتل 8 من حركة الشباب الإرهابية

الجمعة 08/يناير/2021 - 08:53 م
الجيش الصومالي
الجيش الصومالي
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تمكن الجيش الصومالي، اليوم الجمعة، من قتل 8 عناصر من حركة الشباب المتطرفة، من بينهم قائدها مختار نورو، المسئول عن إرهاب المدنيين في دينصور، خلال عملية عسكرية نفذتها قوات الجيش بمحافظة باي جنوبي البلاد.

وأكد القائد في الجيش، العميد أودوا يوسف راغي- وفقا لوكالة الأنباء الوطنية الصومالية "صونا"- مقتل عدد من عناصر الميليشيا الإرهابية، مشيرا إلى أن العملية العسكرية تم تنفيذها عندما حاولت الميليشيا زعزعة الأمن في منطقة الدينصور.

وقد كثف الجيش الصومالي في الآونة الأخيرة من عملياته العسكرية الرامية إلى القضاء على فلول ميليشيات الشباب المتطرفة.

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