مختبر برازيلي يطلب من السلطات الترخيص للاستخدام الطارئ للقاح صيني

تلقت هيئة الرقابة الصحية في البرازيل المعروفة باسم "أنفيزا "، اليوم الجمعة، طلبا من معهد بوتانتان للحصول على ترخيص مؤقت للاستخدام الطارئ، بصفة تجريبية للقاح كورونافاك الذي تنتجه شركة سينوفاك الصينية للأدوية، وفقا لمذكرة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.وقالت "أنفيزا " إنها بدأت بالفعل فرز الوثائق المقدمة في الطلب، واقتراح الاستخدام الطارئ، الذى يعتزم المختبر، وهو معهد بوتانتان، أن يجريه.وذكرت أن الساعات الأربع والعشرين الأولى سيتم استخدامها للحصول على معلومات بشأن العملية، والتأكد مما إذا كانت كل الوثائق الضرورية متوفرة.وأشارت "أنفيزا " إلى أنه في حال نقص أي معلومات ضرورية، فإنه يمكنها تعليق الموعد النهائي وطلب تقديم معلومات إضافية.وسيعكف على تحليل الطلب للاستخدام الطارئ فريق متعدد التخصصات.وتهدف "أنفيسا" إلى إجراء تحليل الاستخدام الطارئ في غضون عشرة أيام، مع استبعاد أي وقت قد يتم فيه تعليق العملية من أجل تقديم معلومات من قبل المختبر.