عاطل يقتل شقيقه بسبب خلافات مالية في الإسكندرية

أنهى عاطل حياة شقيقه بمنطقة مينا البصل غرب الإسكندرية، بعد أن نشبت مشادة بينهما بسبب خلافات مالية بينهما، على إثرها قام بتقييده بالحبال وتعدى عليه بالضرب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وفر هاربا.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي اللواء محمد عبد الوهاب، يفيد بورود بلاغا بحدوث مشاجرة بين شقيقين ووفاة أحدهما بدائرة قسم شرطة مينا البصل، وهروب الآخر.على الفور انتقل فريق من ضباط مباحث القسم، إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وجود جثة المدعو أ.ر.أ، 41 سنة، مسجاة على ظهرها غارق في دمائه إثر طعنه بسلاحٍ أبيض في الصدر.وبسؤال والدته المدعوة ع.ال. ال، قررت بنشوب مشاجرة بسبب خلافات مالية بين نجلها المتوفي وشقيقه الأصغر ي.ر.أ، 35 سنة، عاطل، بسبب قيام المتوفي بمساعدة شقيقه فى شراء مركبة "تروسيكل" فحدثت مشاجرة فيما بينهما، على إثرها تعدى فيها الأخير على الأول بالطعن بسلاحٍ أبيض حتى سقط قتيلًا، مؤكدة أن نجلها الصغير قيدها بالحبال حتى لا تستغيث بالجيران وفر هاربًا، تم نقل الجثة إلى مشرحة الإسعاف، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.