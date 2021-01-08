«علمية كورونا»: الإصابات مرشحة للزيادة خلال يناير وفبراير

حذرت مصادر باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالتزامن مع انخفاض أعداد الإصابات التي شهدتها مصر خلال الأيام الماضية، لافته إلى أن أرقام الإصابات مرشحة للزيادة خلال شهري يناير وفبراير والتي من المتوقع أن تشهد أعلى إصابات بفيروس كورونا.وأوضحت لـ"الدستور"، أنه لا يمكن الحكم على تجاوز مصر ذروة الإصابات بفيروس كورونا في الموجة الثانية إلا بعد مرور أسبوعين من انخفاض الإصابات بالكورونا.وأشارت إلى أنه يتم استقبال كافة الحالات المشتبه إصابتهم بفيروس كورونا المستجد من خلال 360 مستشفى بالجمهورية، بالإضافة إلى 34 مستشفى صدر و27 مستشفى حميات، لافتة إلى أن كافة المستشفيات مجهزة بأعلى الإمكانيات الطبية والأدوية والتجهيزات الطبية، كما تم تدريب الأطقم الطبية على كافة البروتوكولات العلاجية العالمية.وأكدت المصادر أنه يتم علاج كافة المصابين بالفيروس بالمجان داخل مستشفيات وزارة الصحة السكان وتوفير كافة الأدوية التي يحتاجها المريض بعد انتهاء كورس العلاج داخل المستشفى، كما أن وزارة الصحة تتكفل بتكاليف برتوكول العلاج للمصابين بالفيروس الذين يتوجهون المستشفيات الخاصة، حيث يتم توفر كافة الأدوية مرتفعة السعر في بروتوكول العلاج للمصابين بفيروس كورونا بالمستشفيات الخاصة وتطلب منهم عدم ضمها إلى فاتورة حساب المريض.