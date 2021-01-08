الذهب يتراجع 10 جنيهات في التعاملات المسائية

قال نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية إن أسعار الذهب شهدت انخفاضا في التعاملات المسائية بقيمة ١٠ جنيهات.وأضاف نجيب في تصريحات لـ"الدستور" أن عيار ١٨ سجل ٧٢٠ جنيها بينما عيار ٢١ سجل نحو ٨٢٥ جنيها وسجل عيار ٢٤ نحو ٨٤٥ جنيها.وأوضح أن هناك انخفاضا في سعر الجنيه الذهب حيث سجل ٦٦٥٠ جنيها وسجلت الأوقية العالمية نحو ١٨٩١ دولارا.