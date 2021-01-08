إخلاء عقار بالخليفة بعد انهيار سقف الطابق الأول

أخلت أجهزة الأمن بالقاهرة عقارًا مكونًا من 3 طوابق بعد انهيار سقف الطابق الأول بمنطقة الخليفة.تلقى قسم شرطة الخليفة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بسقوط جزء من العقار رقم ٢٦ عطفة الجنيني من شارع المواصلة بالإمام الشافعي دائرة القسم، وبالانتقال والفحص ومعاينة العقار تبين أنه مكون من ٣ طوابق أعلى الأرضي بمساحة ٢٠٠ متر تقريبا، وتبين سقوط قشرة سقف الدور الأول بمساحة حوالي متر في متر، ولا يوجد أى إصابات أو محتجزين.كما أن العقار تقطن به ٤ أسرة، وتبين صدور قرار ترميم للعقار رقم (٢٤٦٦) لسنة ١٩٩٣، كما تم إخلاء العقار دون مقولات، وتم تسكين السكان لدى ذويهم برغبتهم وتم إخطار الحي، وتحرر عنه المحضر رقم ٤٩ إداري لسنة ٢٠٢١.