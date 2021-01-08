بشير التابعي: الزمالك "كعبه عالي" على الترجي.. ولن يفرط في اللقب

أكد بشير التابعي مدافع الزمالك السابق أن قرعة القلعة البيضاء في دوري الأبطال إلى حد ما صعبة ولكن الفارس الأبيض قادر على تحدى الصعوبات والتتويج بالبطولة، مشددا على أن الفرق الكبيرة مثل الزمالك والأهلي لا تخشى أي فريق وكل همها هو إحراز اللقب.









وقال التابعي في تصريحات خاصة لـ"الكابتن" إنه لا تهاون ولا استسلام في فوز أبناء ميت عقبة بالأميرة السمراء، مشددا على أن كرة القدم في أفريقيا تغيرت كثيرا وأصبحت كل الفرق سواسية ولكن عامل الخبرة هو الذى يفرق بين فريق وآخر.



