سهير البابلي.. تزوجت 5 مرات أحدهم أشهر إسلامه للزواج منها

الفنانة سهير البابلي واحدة من النجمات صاحبات البصمة الفنية الكبيرة عبر مشوارها الفني، كانت في بدايتها الفنية تتمتع بجمال شديد إضافة إلى الموهبة وهو ما دفع الموسيقار والفنان منير مراد للوقوع في حبها وأشهر إسلامه للزواج منها، لكنه لم يكن الزوج الوحيد في حياة الفنانة سهير البابلي التي تزوجت خمس مرات.ولدت الفنانة سهير البابلي في مركز فارسكور بمحافظة دمياط عام 1935، اسمها الحقيقى سهير حلمي البابلي، ظهرت موهبتها الفنية في سن مبكرة والتحقت بمعهد الفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في ذات الوقت.وكانت بدايتها على خشبة المسرح وقدمت العديد من الأعمال منها "شمشون وجليلة – سليمان الحلبي – مدرسة المشاغبين"، وكذلك دخلت مجال السينما بالعديد من الأفلام في بدايتها الفنية.كان الزوج الأول في حياة الفنانة سهير البابلي هو محمود الناقوري الذي أنجبت منه ابنتها الوحيدة، إلا أنه قد خيرها بين الاستمرار في الحياة الزوجية والتفرغ لرعاية ابنتها أو العمل في الفن، وكانت الفنانة سهير البابلي قد دخلت مرحلة النجومية والأضواء فقررت الانفصال عنه بالفعل.أما الزواج الثاني فقد كان من الفنان منير مراد شقيق الفنانة ليلى مراد والذي أحبها بشدة منذ أن رآها وطلب منها الزواج، وقرر الفنان منير مراد إشهار إسلامه فقد كان من أصول يهودية، وذلك للزواج منها وبالفعل تم الزواج.وقالت الفنانة سهير البابلي في أحد اللقاءات التلفزيونية: "منير مراد دخل الإسلام عن اقتناع وليس كما يشاع أنه دخل الإسلام ليتزوجني فقط".تزوجت بعد ذلك من تاجر المجوهرات "أشرف السرجاني" الذي توفاه الله، لتتزوج بعده من رجل الأعمال "محمود غنيم"، كما تزوجت من الممثل الكبير أحمد خليل.