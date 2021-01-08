إغلاق 3 منشآت لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية في الإسكندرية

أغلق حى وسط الإسكندرية 3 منشآت بالطريق الدائري، خلال حملة مكبرة، مساء اليوم، للتفتيش على المطاعم، الكافيهات، المقاهي والمحلات، بقيادة اللواء علاء يوسف رئيس حي وسط.جاء ذلك بناءً على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن الخطة الشاملة للحماية من التداعيات المحتملة لفيروس كورونا، وتنفيذا للتعليمات الصادرة خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا.وتم خلال الحملة المرور والتفتيش على ٧ منشآت بالطريق الدائري، لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، حرصا على سلامة وصحة المواطنين؛ بمشاركة الإدارات المعنية، وأسفرت الحملة عن إغلاق ٣ منشآت لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالإضافة إلى تغريم ٤ أفراد غرامات فورية لعدم ارتداء الكمامات.كما تم التنبيه والتشديد على أصحاب المحال والمطاعم بالالتزام بارتداء الكمامات وتواجد المطهرات وأدوات التعقيم وقياس درجات الحرارة، والالتزام بتعليمات النظافة ووضع صنادق القمامة، وكذا التنبيه علي المواطنين المترددين على المحال بالإلتزام بالاجراءات الوقائية، حفاظا على سلامتهم.