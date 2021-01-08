«رياضة أسوان» تنظم مشروع الحدائق والمتنزهات الرياضية (صور)

نظمت مديرية الشباب والرياضة بأسوان، بالتعاون مع إدارة الرياضة، اليوم الجمعة، مشروع الحدائق والمتنزهات الرياضية والذي تم تنفيذه بحديقة فريال بأسوان وممارسة المشي على كورنيش النيل.يهدف المشروع إلى تشجيع ممارسة الرياضة في الحدائق والمتنزهات العامة، تشجيعا للسياحة الداخلية وتنشيطا لممارسة رياضة الجري والمشي والألعاب الرياضية الخفيفة، لخلق جيل نشط واع بأهمية الرياضة في حياة الإنسان.ينفذ البرنامج برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء الوزير أشرف عطية محافظ أسوان، وبتوجيهات فتحي محمد عبدالحافظ رئيس الإدارة المركزية مدير عام الشباب والرياضة بأسوان وإشراف ناصر سليم وكيل المديرية للرياضة، وتحت إشراف عزت برين مدير إدارة الرياضة بالمديرية. وتنفيذ سماح فؤاد وكابتن محمد الامين وكابتن إيمان.