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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بيلوسي تعتزم الحديث مع بايدن اليوم بشأن إقالة ترامب

الجمعة 08/يناير/2021 - 08:24 م
نانسي بيلوسي
نانسي بيلوسي
منار أحمد
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قالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النوالب الأمريكي، اليوم الجمعة، إنها ستتحدث الليلة مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بشأن إقالة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وذكرت بيلوسي أنها بلغت نوابا ديمقراطيين أنها تفضل تفعيل التعديل الـ 25 أو استقالة ترمب على المساءلة، مشيرة إلى أنها بحثت مع القيادة العسكرية للولايات المتحدة منع رئيس البلاد الحالي، دونالد ترامب، إطلاق أي عمليات عسكرية أو ضربات نووية.

وذكرت في رسالة بعثتها، اليوم الجمعة، لأعضاء مجلس النواب، أنها تحدثت مع رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال مارك ميلي، حول إجراءات احترازية لمنع ترامب من القيام بأي أعمال عدائية أو إصدار أمر بشن ضربة نووية.

وقالت بيلوسي: "إن وضع هذا الرئيس المختل بلغ أقصى درجات الخطورة، وعلينا أن نفعل كل ما في وسعنا لحماية الشعب الأمريكي من هجومه غير المتوازن على بلادنا وديمقراطيتنا".

ويواجه ترامب انتقادات واسعة النطاق واتهامات بالتحريض على أعمال شغب على خلفية حادث اقتحام مقر الكونجرس من قبل مجموعة من أنصاره يوم 6 يناير خلال اضطرابات أسفرت عن مقتل 5 أشخاص.

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