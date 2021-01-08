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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسهم أوروبا تسجل أفضل أداء أسبوعي في شهرين

الجمعة 08/يناير/2021 - 08:16 م
الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية
وكالات
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سجلت الأسهم الأوروبية أفضل مكاسبها الأسبوعية منذ نوفمبر اليوم الجمعة، إذ بلغ المؤشر داكس الألماني مرتفعا قياسيا بدعم بيانات قتصادية أفضل من المتوقع، وأنباء مشجعة عن أرباح لشركات صناعة الرقائق.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 بالمئة، ليرفع مكاسب أول أسابيع العام 2012 إلى ثلاثة بالمئة، وهو ما جاء مدعوما إلى حد كبير بآمال في أن السيطرة الديمقراطية على مجلس الشيوخ ستؤدي إلى حزمة تحفيز مالية كبيرة في الولايات المتحدة.

دعم ذلك، إلى جانب التفاؤل بأن توزيع لقاحات فيروس كورونا سيغذي تعافي عالميا قويا، الأسواق الأمريكية والآسيوية لتبلغ مرتفعات غير مسبوقة.

ويجري تداول ستوكس 600 عند ما يقل خمسة بالمئة تقريبا عن أعلى مستوياته على الإطلاق الذي بلغه في فبراير 2020.

وكان المؤشر داكس الألماني صاحب الأداء الأفضل، إذ ربح 0.6 بالمئة بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع كل من الإنتاج الصناعي والصادرات بأكثر من المتوقع في نوفمبر.

وتلقت أسهم السفر دعما بعد أن رفعت مجموعة خدمات تقديم الطعام والخدمات الغذائية الفرنسية سوديكسو توقعاتها للأرباح في النصف الأول من 2021.

وقفز سهمها 10.5 بالمئة إلى صدارة ستوكس 600، في حين ربح سهم كومباس 4.2 بالمئة.

وزاد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني، الذي تشكل أسهم البنوك والسلع الأساسية ثقلا عليه، و0.2 بالمئة ليسجل مكسبا أسبوعيا ستة بالمئة.

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