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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترودو: ترامب وسياسيون آخرون حرضوا على العنف الذى شهده الكابيتول

الجمعة 08/يناير/2021 - 08:20 م
جاستن ترودو
جاستن ترودو
وكالات
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قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اليوم الجمعة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسياسيين آخرين حرضوا على وقوع الهجوم العنيف على مبنى الكونجرس (الكابيتول) يوم الأربعاء.

وقال ترودو في مؤتمر صحفي "ما شهدناه كان اعتداء على الديمقراطية نفذه مشاغبون عنيفون حرضهم الرئيس الحالي وسياسيون آخرون".

وتلك هي أكثر التصريحات التي أدلى بها ترودو انتقادا لإدارة ترامب على الإطلاق.

وتابع ترودو قائلا "رغم أن الأحداث التي شهدناها هذا الأسبوع كانت صادمة ومقلقة للغاية، إلا أن الديمقراطية صامدة في أمريكا أقرب حليفة وجارة لنا".

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