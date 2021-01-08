ارتفاع عدد قتلى أعمال العنف في مبنى الكابيتول إلى 5

نكست أعلام الكابيتول اليوم الجمعة بعد وفاة شرطي أصيب خلال صدامات مع أنصار دونالد ترامب في مبنى الكابيتول ليرتفع العدد الإجمالي لضحايا العنف إلى خمسة.وقالت شرطة الكابيتول في بيان إن براين سيكنيك الذي أصيب خلال "تدافع جسدي مع المحتجين" الذين اقتحموا الكونغرس الأربعاء توفي متأثرا بجروحه مساء الخميس.ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر، أن سيكنيك الذي بدأ الخدمة قبل 12 عاما، تعرض للضرب على رأسه بعبوة لاطفاء الحرائق.وتعتزم الشرطة الفدرالية (إف بي آي) فتح تحقيق في جريمة قتل، وفق العديد من وسائل الإعلام الأميركية.وقتل خلال أعمال العنف الذي وقعت الأربعاء في محيط الكونغرس، أربعة أشخاص آخرين.قضت آشلي بابيت المؤيدة للرئيس والتي كانت تشارك في الاحتجاج، برصاص الشرطة.ولقي ثلاثة أشخاص آخرين مصرعهم، هم شابة تدعى روزان بويلاند (34 عاما) ورجلان هما كيفن غريسون (55 عاما) وبنجامين فيليبس (50 عاما) في حرم الكابيتول إثر "حالات طبية طارئة"، وفقا لشرطة واشنطن.