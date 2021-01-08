الدايرة.. أبطال وصناع المسلسل يتحدثون لـ«الدستور»

عصام السقا: ألعب دور شخص طيب لكن بخيل

شيرى مجدى:توقعت النجاح وتفاعل المشاهدين الكبار معه

تامر شلتوت:أول مرة الناس تحبنى بعد أدوار الشر

محمود حافظ: الود والصداقة جعلا الكواليس ممتعة

محمد على رزق: العمل شبه ٨٥%من حكايات الشباب

دنيا المصرى:فرصة لن تتكرر لأن الشخصية تشبهنى

سمير فرج: «سينرجى» حلت أزمات التصوير

محمد عبدالمعطى: سعيد بردود أفعال الجمهور

نجح مسلسل «الدايرة»، من إنتاج شركة «سينرجى»، الذى يعرض- حاليًا- على قناة الحياة، فى جذب انتباه الجمهور، منذ أن طرحت الشركة بوستر العمل ثم البرومو الرسمى.وينتمى «الدايرة» لنوعية أعمال الـ٤٥ حلقة، وهو من تأليف محمد عبدالمعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، ومن بطولة أحمد صلاح حسنى، وإيمان العاصى، وعصام السقا، وإيناس كامل، ومى القاضى، ومحمد علاء، وإسلام جمال، ومحمد على رزق، وأحمد جمال سعيد، ودنيا المصرى، وأمانى كمال، ومها أبوعوف، ومحمود حافظ، وعدد آخر من الفنانين الشباب. «الدستور» التقت أبطال العمل، حيث تحدثوا عن الشخصيات التى يجسدونها، وعن تفاصيل الكواليس.أعرب الفنان عصام السقا عن سعادته بتجسيد شخصية «هشام» خلال أحداث المسلسل، بعد أن رشحه المخرج أحمد سمير فرج للمشاركة، مشيرًا إلى أن «هشام» شاب بخيل جدًا، و«هى شخصية مختلفة عن كل ما قدمته من قبل».وأضاف «السقا» أن شخصية «هشام» سمحت له بتغيير جلده وتقديم أشكال مختلفة من الشخصيات، استوجبت استعارة صوت مختلف وتغيير الشكل، لافتًا إلى أن «هشام» يحب شخصية «سماح»، وصديق لشخصيتى «عمر يوسف» و«كريم»، وأنه شخص طيب جدًا، لكنه يسبب لهما المتاعب، ورغم ذلك يحرصان على صداقته.وقال إن جميع نجوم العمل أصدقاؤه، ومن ثم كانت الكواليس مليئة بالحب، وهو ما سيلاحظه الجمهور، معبرًا عن تقديره للمخرج أحمد سمير فرج، والمؤلف محمد عبدالمعطى.وأشار إلى أن شركة سينرجى وفرت جميع الأدوات اللازمة لحماية العاملين فى المسلسل من الإصابة بفيروس كورونا، بينما كان جميع العاملين بالمسلسل ملتزمين بالتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات واستخدام الكحول.وعن أعماله المقبلة، كشف عن أنه بدأ فى تصوير مسلسل «ضل راجل»، مع الفنان الكبير ياسر جلال، ويجسد خلاله شخصية محامٍ اسمه سعيد.قالت الفنانة شيرى مجدى إن المخرج أحمد سمير فرج والمنتج الفنى مصطفى الغزولى رشحاها للمشاركة فى المسلسل، بناء على خبراتها السابقة، مشيرة إلى أنها تجسد شخصية تبدو كوميدية فى بداية الأحداث، قبل أن تحدث تغيرات سيلاحظها الجمهور.وأضافت «شيرى» أن هذا المسلسل هو أول تعاون يجمع بينها والمخرج أحمد سمير فرج، متمنية ألا يكون التعاون الأخير، مشيرة إلى أنه من أحب المخرجين إلى قلبها، وأنه شخص متعاون ويحرص على تقديم الممثلين العاملين معه بالشكل اللائق.وواصلت: «أما الفنان أحمد صلاح حسنى فلم أشعر بأن هذا هو التعاون الأول بينى وبينه، لأنه يشجعنى دائمًا»، لافتة إلى أنها توقعت نجاح المسلسل، وتفاعل الناس مع القصة، لأن العمل يناقش قضايا مجتمعية تمس عددًا كبيرًا من الناس.وتابعت: «أتابع المسلسل الآن بعين الجمهور، وتفاجئنى المشاهد، وأثق فى أن الجمهور سيستكمل الحلقات بنفس الحماس»، مشيرة إلى أنها سعيدة بعرض المسلسل فى الموسم الشتوى، لأن فرصة المشاهدة خلاله تكون أكبر.وشددت على أن شركة «سينرجى» وفرت جميع المواد اللازمة للتعقيم، حرصًا على حياة المشاركين فى العمل، وكان الجميع ملتزمين بارتداء الكمامات.عبّر الفنان تامر شلتوت عن سعادته بتجسيده شخصية «كريم» فى مسلسل «الدايرة»، مشيرًا إلى أنه وافق على المشاركة فى العمل بمجرد عرض الأمر عليه. وقال «شلتوت»: «جميع الأبطال حرصوا على إخراج أفضل ما لديهم خلال التصوير»، مضيفًا: «الجمهور كان يكرهنى خلال الـ٣ سنوات الماضية بسبب أدوار الشر.. ما صدقت الناس تحبنى بسبب شخصية كريم».ولفت إلى أن الصداقة كان لها أثر كبير فى جعل الكواليس مليئة بالمحبة والتعاون، لافتًا إلى أنه لم ينته بعد من تصوير جميع مشاهده فى العمل.وافق الفنان محمود حافظ دون تردد على دوره فى المسلسل، بمجرد أن رشحه المخرج والمؤلف لتجسيد شخصية «حسين البطل».وقال إن المسلسل يتناول موضوعًا جديدًا، لذا حاول تقديم الشخصية بطريقة مختلفة عن الأعمال السابقة التى عرفه بها الجمهور، متمنيًا أن يحوز الدور إعجاب المشاهدين، معربًا عن سعادته لتعاونه مع أبطال وصناع العمل، على رأسهم المخرج أحمد سمير فرج الذى كان متعاونًا لأقصى الحدود.وأشار إلى أن الود كان يسود كواليس العمل، خاصة صداقة الجميع، وهو ما لاحظه الجمهور بمجرد عرض الحلقات الأولى من المسلسل، مشددًا على أن شركة سينرجى وفرت جميع طرق الحماية وشددت على اتباع الإجراءات الاحترازية، للحفاظ على المشاركين فى العمل.أعرب الفنان محمد على رزق عن بالغ سعادته لمشاركته فى المسلسل وتجسيد دور مدير بنك بدأ من الصفر، مشيرًا إلى أن المخرج أحمد سمير فرج هو من رشحه للدور.وقال: «التجربة جديدة والحدوتة تشبه ٨٥٪ من حكايات الشباب والفتيات، وقد يكون هذا سببًا فى أن يلقى المسلسل استحسان الناس، فكل مشارك يحكى الحدوتة من وجهة نظره، بينما سيكون للجمهور اختيار وجهة النظر التى يراها صحيحة، وهدفنا هو توصيل رسالة للناس بأنه لا يوجد إنسان صاحب رؤية صحيحة أو خاطئة على الإطلاق، فمفهوم الصح والخطأ مسألة نسبية». وعن تحضيره للشخصية ذكر: «استعددت بقراءة متأنية للدور وجلسات عمل مع المخرج لمناقشته حول تفاصيل شخصية الرجل الذى يتحول من موظف بسيط إلى مدير بنك».ذكرت الفنانة دنيا المصرى أنها تحمست لتجسيد شخصية «أسماء الرفاعى» فى المسلسل بمجرد أن رشحها المخرج أحمد سمير فرج، معربة عن سعادتها بوجودها مع باقة من ألمع النجوم.وقالت إن المسلسل جميل ومشوّق، حيث تجسد من خلاله شخصية بنت بلد، لكن مليونيرة، لا تخشى أحدًا، خاصة فى تعاملها مع الرجال، وهى من أحب الشخصيات التى أدتها، مضيفة: «لا أتوقع أن تتاح لى مثل هذه الفرصة مرة أخرى، فالشخصية قريبة جدًا منى، لذا لمست قلبى». وأشارت إلى أن أغلب المشاهد كان فى شبرامنت بالجيزة، مبينة أنها ليست المرة الأولى التى تعمل فيها مع مخرج العمل، الذى يعد بمثابة الأب الروحى لها، ويحرص على تصحيح أخطائها ومعالجة العيوب حتى تظهر بصورة دقيقة.ولفتت إلى أن جميع الأبطال من أصدقائها، لذا كانت الكواليس مريحة ومضحكة أيضًا، مشيدة بشركة الإنتاج «سينرجى»، التى وفرت كل وسائل الراحة والنجاح، وأعلى درجات الأمان والإجراءات الاحترازية.قال المخرج أحمد سمير فرج إنه لم يتوقع ردود أفعال رواد السوشيال ميديا على المسلسل، وتصدره محرك البحث «جوجل».وذكر «فرج» أن المسلسل هو رابع تعاون له مع الفنان أحمد صلاح حسنى، والمؤلف محمد عبدالمعطى، مضيفًا: «توجد بيننا كيمياء من نوع خاص، وهذا الأمر لا يجعلنى أبذل مجهودًا مضاعفًا، لأننى أتعامل مع من يفهمنى ويقتنع بوجهة نظرى».وعن اختيار أبطال العمل، قال: «هناك اتفاق بينى وبين المؤلف والمنتج للترشيحات، والمسلسل كان من أسهل المسلسلات التى تم اختيار أبطاله، وأغلب المشاركين وافق على العمل، ولم نواجه مشكلة الاعتذارات». واختتم: «هناك الكثير من الصعوبات التى واجهتنا فى التصوير، وتمكنت سينرجى من حل الأزمة ببناء ٣ ديكورات رئيسية بجانب توفير البدائل».عبّر الكاتب والسيناريست محمد عبدالمعطى عن سعادته بردود أفعال الجمهور مع بداية عرض حلقات «الدايرة»، لكنه ينتظر الرأى النهائى للمشاهدين، لأنه يكون أشمل.وقال إن التعاون مع الفنان أحمد صلاح حسنى ليس الأول بينهما، مشيرًا إلى أن هناك صداقة تجمعهما بخلاف العمل.وتمنى الكاتب أن يكون المسلسل مختلفَا عما تم تقديمه من قبل، وأن ينال إعجاب الجمهور، لافتًا إلى أنه لا يهتم بعرض المسلسل فى السباق الرمضانى أو الموسم الشتوى، فالأهم هو نجاح العمل وإعجاب الجمهور به. وأشاد بجميع أبطال العمل، قائلًا: «هو مسلسل شبابى، وسيطرت الروح الحماسية على أبطال المسلسل والفريق الذى يعمل خلف الكاميرا».ورفض «عبدالمعطى» الكشف عن سبب تسمية المسلسل بـ«الدايرة»، قائلًا: «هسيب الأمر للجمهور لأنه ذكى وهيفهم».