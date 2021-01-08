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الجمعة 08 يناير 2021 الموافق 24 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

القبض على المتهمين باغتصاب عاملة كوافير بالهرم

الجمعة 08/يناير/2021 - 07:49 م
اغتصاب
اغتصاب
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ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على المتهمين باغتصاب فتاة تعمل في كوافير بشقة في منطقة الهرم.

البداية كانت ببلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الهرم من فتاة، بتعرضها للاغتصاب على يد شخصين اختطفاها داخل شقة تحت التهديد وتناوبوا في اغتصابها.

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبعمل التحريات تبين صحة البلاغ وأن الفتاه أثناء سيرها الساعة 12 ليلا في الشارع، قام شخصين باختطفاها تحت التهديد واستدرجاها داخل شقة وتناوبا اغتصابها.

تمكنت القوات من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفا بارتكاب الواقعة، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

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