إيطاليا تقسم أراضيها ثانية إلى مناطق مختلفة بحسب حجم الإصابة بكورونا

تعتزم السلطات الإيطالية العودة إلى تقسيم البلاد إلى مناطق ذات مستويات مختلفة بها قواعد صحية متباينة وفقا لحجم الإصابات بوباء كورونا اعتبارا من الأسبوع المقبل.وقال وزير الصحة الإيطالي روبيرتو سبيرانزا خلال توقيعه على لائحة جديدة لهذا التقسيم اليوم الجمعة إن هذا يعني أنه سيتم تطبيق قواعد مختلفة على سكان المناطق المختلفة بحسب تطورات جائحة كورونا هناك.وذكرت وزارة الصحة الإيطالية أن مناطق الشمال الإيطالي إيميليا رومانيا، ولومباردي، وفينيتو ومناطق الجنوب صقلية وكالابريا ستوضع في المنطقة البرتقالية بدءا من الاثنين المقبل، وسيتم تطبيق قواعد أكثر صرامة فيها عن بقية المناطق، التي يجب تقسيمها ضمن المنطقة الصفراء.وهذا يعني على وجه التحديد بالنسبة لسكان المناطق البرتقالية أن تغلق الحانات والمطاعم ولا يسمح لها إلا ببيع الوجبات السريعة، كما أن نطاق الحركة سيقتصر على حيز مساحة البلدية التي يقيمون فيها.بالإضافة إلى ذلك حظرت حكومة البلاد التي يصل عدد سكانها إلى 60 مليون نسمة السفر بين جميع المناطق حتى 15 يناير المقبل.