«وزير تائه».. صحيفة تركية تنشر إعلانًا للبحث عن صهر أردوغان

بعد مرور أكثر من شهرين على استقالة وزير المالية التركي بيرات البيرق، صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نشرت صحيفة سوزجو التركية، اليوم الجمعة، إعلانا للبحث عن الصهر المختفي تحت عنوان وزير تائه.ويستمر الفضول حول غياب صهر أردوغان، الذي امتنع عن الظهور الإعلامي، وغاب عن الساحة السياسية تمامًا بعد استقالته المثيرة للجدل من منصبه.وأوضحت الصحيفة، أن اختفاء البيرق، المفقود منذ 8 نوفمبر 2020، يؤكد أن مزاعم استقالته بمحض إرادته ما هي إلا مجرد شائعات.وأردف: "مر شهران على اختفاء بيرات واشتقنا له جميعًا، فهل طل علينا ليطمئن الجميع، وسبق أن سأل الصحفيون رئيس الجمهورية التركي، رجب طيب أردوغان، عن مكان زوج ابنته، لكنه فضل التزام الصمت، وقال فلتجدوه بأنفسكم".وتابع ساخرًا: "من يعرف مكان البيرق فليبلغ الجريدة عن مكانه، أو يخاطب أي طرف ولو بالهاتف".