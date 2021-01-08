بيلوسي: ناقشت مع الجيش سبل منع ترامب من استخدام الرموز النووية

أعلنت زعيمة الديموقراطيين في الكونجرس الأمريكي نانسي بيلوسي، اليوم الجمعة، أنها تواصلت مع الجيش الأمريكي للتأكد من أن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب لن يكون قادرا على استخدام الرموز النووية، متوعدة بأن الكونجرس سيتحرك إذا لم يتنح سريعا.وكتبت رئيسة مجلس النواب في رسالة إلى زملائها الأعضاء: "تحدثت هذا الصباح إلى رئيس الأركان الأمريكي مارك ميلي لمناقشة التدابير الوقائية المتوافرة بهدف تجنب أن يشن رئيس غير متزن هجمات عسكرية عدائية أو يستخدم رموز الإطلاق ويأمر بضربة نووية"، متعهدة أن يتحرك الكونجرس في حال لم يتنح ترامب "طوعا وفي وقت وشيك"، من دون أن تحدد طبيعة هذا التحرك.