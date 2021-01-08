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رئيس التحرير التنفيذي
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سارة شريف تكتب: سلام بإشارات أمنية

الجمعة 08/يناير/2021 - 07:39 م
سارة شريف
سارة شريف
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حتى يومنا، كان التعامل مع اتفاقات السلام بين إسرائيل والدول العربية بأنها تميمة الحظ التى ستسمح للإسرائيليين بالتجول فى محلات جوتشى فى دبى، وتسمح للابسى الجلابيب البيضاء بالتجول فى تل أبيب وإيلات.. هل الأمر فعلًا كذلك؟ هو فعلًا كذلك، لكن هل هو فقط كذلك؟ هو ليس فقط كذلك.
هناك الجانب الخفى، ذلك الذى بسببه لم يعرف قادة الاستخبارات فى تل أبيب النوم طوال الأشهر الماضية، اجتماعات دون توقف، التوترات الأمنية وصلت لمقاييس غير مسبوقة، جميع الخطط والاحتمالات على الطاولة، وقائمة التحديات طويلة.
الحقيقة أن السلام مثلما هو إنجاز سياسى ودبلوماسى واقتصادى كبير، إلا أنه داخل تل أبيب يضعونه فى مستواه الاستراتيجى الحقيقى، مستواه الحاسم بالنسبة لأمن إسرائيل، وهو القضية التى تهم كل من داخل القيادة فى الدولة العبرية.
التحديات التى يفرضها السلام ليست سهلة، وفى إسرائيل يعرفون ذلك، خاصة مع وجود أفكار تتعلق بـ«الهوس الأمنى» لدى الإسرائيليين، فإن التحديات قد تكون مؤرقة بدرجة أكبر.
التحدى الأول، هو «الجبهات المفتوحة»، وتغيير خريطة التحالفات والأعداء، فقد ذهبت إسرائيل للنوم مع دول كانت أعداءها، واستيقظت لتجد نفسها فى تحالفات مع دول ضد دول أخرى.
إسرائيل اليوم فى جانب دول عربية وإسلامية فى مقابل دول عربية وإسلامية أخرى، أصبحت فى حلف إسلام سنى فى مقابل حلف إسلام شيعى. لأول مرة ستصبح إسرائيل هدفًا من دول عربية لقضايا ونزاعات لا تخصها بالدرجة الأولى. هذا يفتح الجبهات أمام تل أبيب ويزيدها.
التحدى الثانى، هو «الأمن»، فاتفاقات السلام وما ينطوى عليها من ترتيبات لرحلات سياحية، حتمًا سيصبح، قريبًا، المسجد الأقصى محطة للزيارات الإسلامية، والقدس كلها أيضًا ستستقبل زوارًا كثيرين؟ أليس هذا الوضع بإمكانه أن يشكل خطرًا أمنيًا وتهديدات بالاشتعال فى منطقة تعتبر من أكثر المناطق اشتعالًا فى العالم؟
إسرائيل التى تحب الحواجز والتشديدات الأمنية ستجد نفسها تفتح أبوابها. هذا يعد تهديدًا أمنيًا.
التحدى الثالث، «تضارب القوى فى الحرم»، فالحرم القدسى الشريف هو مكان تتواجه فيه جهات مختلفة: تركيا تحاول العمل من الداخل من خلال منظمات مجتمع مدنى، ورسميًا الأماكن المقدسة تقع تحت الحماية الأردنية، ومن المتوقع أن تطالب السعودية بالدخول إلى الأوقاف الإسلامية فى الحرم؟
أليس هذا بإمكانه أن يهدد الوضع مع الأردن، ويجعل الحرم ساحة للصراع التركى السعودى؟ ووضع مثل هذا قد يحد من قدرة إسرائيل على التحرك فى الحرم؟ أليس هذا تهديدًا فى ظل أن هناك المتدينين اليهود الذين سيرفضون وضعًا مثل هذا، أو ستتشجع جماعات الهيكل «جماعات متطرفة تنشط فى القدس» للقيام بعمليات ضد المسلمين فى تلك المناطق؟
التحدى الرابع وهو «الاستقلال الاقتصادى»، وهو يتعلق بالنشاط الإماراتى والخليجى واستثماراته داخل الوسط العربى فى إسرائيل، وربما داخل الضفة الغربية أيضًا، وهو وضع قد ينشأ عنه استقلال اقتصادى للفلسطينيين أو لعرب ٤٨، وربما يشكل تحديًا يتعلق بإحكام السيطرة الإسرائيلية على المناطق، التى جزء كبير من إحكام سيطرتها على المناطق يتعلق بسيطرتها على الدخل الاقتصادى بها.

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