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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا: لن نتهاون في ردع النفوذ السياسي للمنظمات التابعة لأردوغان

الجمعة 08/يناير/2021 - 07:29 م
ميركل
ميركل
منار أحمد
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أكدت ألمانيا، أنها لن تتهاون في ردع النفوذ السياسي للمنظمات التابعة لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا برئاسة رجب طيب أردوغان، داخل حدود بلادها، فيما قال رئيس البرلمان إن صبرنا أمام هذا النفوذ المتزايد لن يكون من المجدي التعامل معه وفقًا للأساليب الدبلوماسية المعروفة كما كان الوضع في أوقات سالفة.

ونقل موقع صامان يولو التركي رد الحكومة الفيدرالية الألمانية على سؤال من الحزب الحر الديمقراطي، اليوم الجمعة، بشأن أنشطة تركيا الاستخباراتية، إذ قالت إن حكومة حزب العدالة والتنمية وجهاز المخابرات التركية يعملان على تعزيز أنشطتهم في ألمانيا عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو 2016.

وأضافت الحكومة أن الدوائر المقربة من الحكومة التركية كانت تحاول التأثير على النقاشات السياسية في مجتمع الأغلبية الألماني؛ من خلال إقامة علاقات مع صناع القرار السياسي والأحزاب السياسية في ألمانيا، في إشارة إلى أن الأوساط الإسلامية والقومية المقربة من حزب العدالة والتنمية تحاول أن يتم تضمينها في الأشكال عميقة الجذور للحوار بين الثقافات وخاصة على المستوى السياسي المحلي.

كما أدرجت الحكومة الألمانية أيضًا تحركات القوميين الأتراك المنضمين للمنظمات اليمينية المتطرفة، وذلك استنادًا على تقارير للمخابرات الألمانية. التي تظهر أن القوميين المعروفين باسم «الذئاب الرمادية» في ألمانيا، كانوا قلقين بشأن الأبعاد المحتملة لمجال نفوذهم، مشيرة إلى أن ضباط شرطة يرتدون الزي الرسمي شوهدوا على الإنترنت وهم يرسمون علامة الذئب الرمادي، ولكن لم يتم التعرف حتى الآن عن هوية أولئك الأشخاص ما إذا كانوا ضباطًا بالفعل أم لا.

وصرح رئيس البرلمان الألماني، بأن صبر الحكومة الألمانية على نشاطات حكومة حزب العدالة والتنمية بدأ في النفاذ، مشيرًا إلى أن تلك الأفعال في الماضي كان يمكن حلها وفقًا للطرق الدبلوماسية، ولكن لن يتم التعامل معها بالطريقة نفسها بعد الآن.

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