مصرع طفل في اصطدام دراجة نارية ببالوعة صرف في الشرقية

شهدت قرية ابراش التابعة لمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، حادثا مروريا أسفر عن مصرع طفل عمره 15 عاما.وتلقى مركز شرطة مشتول السوق إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري، نتيجة اصطدام دراجة نارية ببالوعة صرف صحي مما أسفر قائدها.على الفور انتقلت الأجهزة المعنية لمكان البلاغ وتبين مصرع محمود اشرف ١٥ سنة، نتيجة اصطدام الموتوسيكل ببالوعة صرف صحي، ما أدى لوفاته.تم تحرير محضر بالواقعة ونقل جثة الطفل ورفع آثار الحادث، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.