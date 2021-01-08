«العدل الأمريكية»: إف.بي.آي وأمن واشنطن سيحققان فى مقتل شرطى بالكابيتول

قال جيفري روزن القائم بأعمال وزير العدل الأمريكي، اليوم الجمعة، إن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) وشرطة واشنطن سيحققان بشكل مشترك في مقتل أحد أفراد شرطة مبنى الكونجرس (الكابيتول) ويدعى برايان سيكنيك بسبب إصابات لحقت به أثناء الدفاع عن المبنى في وجه الاقتحام الذي وقع يوم الأربعاء.وأضاف في بيان: "مشاعرنا وصلواتنا مع أسرة وزملاء ضابط شرطة الكابيتول برايان دي. سيكنيك الذي توفي الليلة الماضية متأثرا بإصاباته التي عانى منها وهو يدافع عن الكابيتول في وجه الغوغاء الذين اقتحموه في السادس من يناير".ولم يفصح روزن إن كانت الوفاة سيتم التحقيق فيها كجريمة قتل أم لا لكنه قال إن وزارة العدل "ستتيح كل الموارد الممكنة للتحقيق ولمحاسبة المسؤولين".