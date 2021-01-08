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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

نجاح وعلاقات عاطفية.. حظ سعيد لـ5 أبراج في صيف 2021

الجمعة 08/يناير/2021 - 09:37 م
الأبراج
الأبراج
سلمى بدر
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تفصلنا 3 أشهر على بداية فصل الصيف، والذي تتنبأ الأبراج فيه بأنه الحظ سيكون حليف 5 أبراج على كافة الأصعدة وسيكون عام 2021 مميز وفيه الكثير من التطورات الإيجابية، لذلك تتحدث اليوم لـ"الدستور" خبيرة الأبراج وعالمة الفلك منى أحمد عن تلك الأبراج.

- برج الحمل:
كوكب المشتري سيدخل الذبذبات الإيجابية على حياة مواليد برج الحمل وسيعزز من ثقتهم بأنفسهم خلال فترة الصيف وستكثر الاختيارات أمامهم فيما يتعلق بالشريك، وسيدخلون علاقات جديدة شيقة، ويبدو أن الفترة الأخيرة من السنة ستكون رومانسية.

- برج السرطان:
فصل الصيف سيكون مرحلة ساحرة بالنسبة لمواليد برج السرطان الذين سينعمون بالحظ على المستوى المهني والعاطفي، وتنتظرهم فرص جديدة ستكون متاحة لهم تمكنهم من إيجاد شريك حياتهم المثالي وتكوين علاقة طويلة الأمد معه، ولن يقبلوا أن يبقوا في المنزل هذا العام، وستكون الأمور ميسرة أمامهم ماديًا معنويًا لكي يسافروا ويخوضوا مغامرات جديدة وهناك مفاجأة سارة على المستوى المهني ستفرحهم وتنعكس إيجابيا على وضعهم المادي وستجعلهم يحصد نجاحات ومكاسب عديدة.

- برج الجوزاء:
بعد معاناة لسنوات، حان وقت السعادة لمواليد برج الجوزاء وفصل الصيف هو الفترة المناسبة لكي يحققون ما يريدوه، وسيعيشون أجواء سعيدة ومستقرة وسيلتقون بحب يغير حياتهم، وسيشعرون بالراحة والرخاء كثيرًا.

- برج الحوت:
بشكل عام هو عام مواليد برج الحوت الذين سيحالفهم الحظ على كافة المستويات العاطفية، المادية، المهنية، الاجتماعية والصحية وسيحصدون في هذا العام تعب السنوات الماضية، وسيمرون باختبارات جديدة ومميزة ستغير نظرتهم للعلاقات الغرامية وقد تدخلهم في علاقة جدية طويلة الأمد.

- برج الجدي:
سيمر مواليد برج الجدي في صيف 2021 بفترة غير مسبوقة من السعادة والاستقرار وسيكون الصيف فترة لن تتكرر في حياتهم، وستتبلور علاقتهم العاطفية في النصف الثاني من العام أي مع بداية الصيف، وسيدخلون علاقة غرامية مريحة وغير متوقعة تسعدهم وتريحهم كثيرًا، وسيتمتعون بطاقة إيجابية غير مسبوقة.

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