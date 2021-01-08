نهال عنبر: الكثير من الفنانين مصابين بكورونا وملتزمين بالعزل المنزلي

كشفت الفنانة نهال عنبر، رئيسة اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية، عن وجود إصابات كثيرة من جانب الفنانين بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنها لا تحب ذكر أسمائهم.وقالت نهال عنبر في لـ"الدستور"، إن أغلب الفنانين المصابين بفيروس كورونا يلتزمون الحجر والعزل المنزلي، مشيرة إلى أن هذا الأمر سهل خاصة أنها تقوم بإرسال إحدى الممرضات والأطباء لتقديم الرعاية وأخذ الحقن اللازمة والخضوع لبروتوكول العلاج.يذكر أن الفنان هادي الجيار قد دخل الرعاية المركزة بمستشفى الهرم وتم وضعه على جهاز الأوكسجين بعد إصابته بالفيروس، بينما أعلن الفنان ماجد المصري عن إصابته مؤخرا إضافة إلى أنه كشف عن إيجابية المسلحة التي قامت بها ابنته داليدا.