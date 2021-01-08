وزير الصحة الألماني يأمل في نجاح مكافحة كورونا باستخدام التطعيم الشامل

أبدى وزير الصحة الألماني ينس شبان، أمله في نجاح مكافحة الجائحة باستخدام التطعيم الشامل في ألمانيا والاتحاد الأوروبي.وقال شبان اليوم الجمعة: "هذا يوم جيد في مكافحة الوباء".كانت عدة خطوات اتخذت من قبل من شأنها تسريع حملة التطعيم في البلاد.ومن هذه الخطوات إتاحة وضع جرعات أكبر من لقاح بيونتيك فايزر داخل العبوة الواحدة بعد أن تمت الموافقة على زيادة سعة العبوة إلى ست جرعات بدلا من خمس جرعات للقنينة الواحدة.وقال شبان: "يمكننا استخدام جرعات أكبر من اللقاح لكل قنينة، وستسلم الشركة المنتجة للقاح نصيبها إلى السلطات الألمانية الأسبوع المقبل، وأوشك اللقاح الثالث على الحصول على الموافقة على إجراء التطعيم به، ويحق لنا الحصول على جرعات تطعيم إضافية من خلال عقد الاتحاد الأوروبي الجديد مع بيونتيك، ونحن نعتمد على دخول موقع الإنتاج في ماربورج إلى شبكة الإنتاج في فبراير المقبل"، مضيفا القول: "هذا يعني لقاحا أكثر وحماية أكبر وعدم إتاحة مساحة كبيرة لهجوم الفيروس".يصل اللقاح الثاني الذي تنتجه شركة "مودرنا" الأمريكية إلى الولايات الألمانية يوم الثلاثاء المقبل.وهناك أيضا اتفاقية جديدة عن تزويد شركة بيونتيك بمدينة ماينس وشريكتها فايزر الأمريكية لألمانية بما يصل إلى 300 مليون جرعة أخرى من لقاح كورونا.وتنتظر وكالة الأدوية الأوروبية "إي إم أيه" طلبا من الشركة المصنعة "أسترازينيكا" للحصول على ترخيص تسويق اللقاح بشروط داخل الاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع موافقة الشركة على ذلك.