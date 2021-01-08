كل واحد يلعب فى ملعبه

مع عدم تأهيل الشهادات الجامعية الخريجين للعمل بمؤهلاتهم العلمية، أصبح هناك مصطلح متداول بكثافة ومتعارف عليه فى أوساط الشباب هو «الشيفت كاريير» أو تغيير المهنة، ظاهرة أصبحت واضحة جلية عند بعض أصحاب المهن، وأمست سوق الإعلام هى أبرز ضحاياها، فلم يعد الأمر قاصرًا على أولئك الشباب الذين يسعون لإيجاد فرص عمل عن طريق إعادة التأهيل، إذ صارت المنابر الإعلامية مرتعًا لقطاعات كثيرة من غير المؤهلين الراغبين فى تحقيق إما المزيد من الشهرة أو حصد المال.فما شأن لاعب كرة- مثلًا- أو ممثلة أو حتى راقصة أو طبيب أو رجل سياسة ليتحول هؤلاء فجأة وبقدرة قادر- ماليًا- إلى البيه المذيع والست المذيعة؟ وما هى مؤهلاتهم لتصبح مهمتهم الأولى هى تغيير قناعات الرأى العام وتبنى وجهات نظر فى الشأن العام بدلًا من فكرة إمتاع الناس بفن راقٍ أو مهارة كروية أو أى مهنة يمتهنونها وتميزوا واشتهروا بها؟ نوع من التجرؤ على مهنة الإعلام لا نفهم مبرره، اللهم إلا ذلك المال الذى كان بلا حساب أيام كانت القنوات الفضائية مصدرًا لغسل الأموال لبعض المستثمرين أو بابًا للعمالة التى كان الآخر يسعى لاختراق القوى الناعمة من خلالها.وهذا يقودنا للتساؤل المشروع، أما وقد استتب الأمر، وهدأت تلك الموجة الثورية التى جعلت مثل تلك التحولات اللا معقولة أمرًا مبررًا- فى مرحلة سيولة انقضت والحمد لله- فلماذا تستمر الظاهرة إلى الآن، بل وتتفشى بصورة صارخة؟ حتى صار ظهور شخصيات عامة على الشاشات كمقدمى برامج ومذيعين وصانعى محتوى وموجهين للرأى العام أمرًا معتادًا، وكأن مهنة الإعلام هى مهنة من لا مهنة له، علمًا بأن مصر كانت سباقة بدراسة «التحرير والصحافة والترجمة» فى كلية الآداب بجامعة فؤاد الأول، فتأسس معهد لهذا الغرض، وكان يمنح درجة الدبلوم المعادلة للماجستير فى عام ١٩٣٩، ثم جاءت ثورة يوليو وتحول المعهد إلى قسم فى كلية الآداب يمنح درجات الليسانس والماجستير والدكتوراه، إلى أن تم تأسيس كلية الإعلام بجامعة القاهرة عام ١٩٧١، لتُخرج أول دفعة من خريجى كلية الإعلام فى مصر والعالم العربى والشرق الأوسط سنة ١٩٧٥، وتبعتها كليات وأقسام للإعلام فى كل الجامعات الحكومية والخاصة.قد يقول البعض إنه ليس بالضرورة أن يكون كل خريجى كليات وأقسام الإعلام بالكفاءة المهنية أو الموهبة التى تؤهلهم للعمل الفعلى الكفؤ فى مجال الإعلام، وإذا سلمنا بصحة هذا الرأى، فيمكننا الرد على أصحابه بالقول إن وظائف الإعلام متاحة لأصحاب المواهب الحقيقية، بشرط صقل تلك المواهب بالدراسة المتخصصة والمكثفة فى دراسات حرة تتيحها المؤسسات الإعلامية لمنتسبيها من ذوى الموهبة كمعهد الإذاعة والتليفزيون مثلًا، فلم يكن متاحًا حتى لمن ينجح من ذوى الموهبة فى الاختبارات القاسية للقبول بالإذاعة والتليفزيون ممارسة العمل الإعلامى بصورة فعلية دون الحصول على دورة مكثفة تصقل موهبته الفطرية وتؤهله لممارسة المهنة ومواجهة الجمهور.أما اليوم فقد صار الأمر على الحال الذى ترون، إذ أصبحت الشاشة والميكروفون متاحين لمن يملك السبيل إليهما دون النظر لتلك المعايير المهنية الموضوعية التى كانت تدقق فى الاختيار وتضع شروطًا قاسية ينبغى توافرها فيمن يرغب فى العمل بالإعلام، اليوم أصبح بعض القنوات يتيح ساعات الهواء للبيع لكل من يملك ثمن الهواء وليس لمن يملك القدرة على إدارة هذا الهواء، لقد كان من المستحيل فيما مضى أن يتصدى شخص بقيمة وثقافة الكابتن محمد لطيف مثلًا، وهو من هو فى عالم الرياضة لتقديم برنامج رياضى، لكنه كان يُكتفى بخبراته فيما لا يجيده غيره، وهو التعليق على المباريات، أما تحليل المباريات فقد أجاده الإذاعى الكبير فهمى عمر، كما لم يفعل غيره من نجوم اللعبة ومشاهير الملاعب.قس على الشأن الكروى غيره من القطاعات التى لم يعد أصحابها يكتفون بما حققته لهم مهنتهم من شهرة أو مال، فأصبح طموحهم مزيدًا من هذا وذاك بالعمل كمذيعين، والغريب أن بعضهم لم يكتف بالحديث عبر تلك البرامج فيما يفهمه ويحسن الترويج له من أمور تخص مهنته الأصلية التى قدمته للناس، بل أصبحت لديهم الجرأة على الخوض فيما لا يفقهون من تخصصات نادرة أو تناول الشأن العام الذى لا يجيده إلا أصحاب الخبرة من أرباب مهنة الكلام، الأمر الذى جعلنا نشفق على معدى البرامج الفنية والرياضية، إذ أصبح المتحدثون المتاحون للاستضافة عندهم أقل عددًا من مقدمى تلك البرامج، وأصبح التناوب هو القاعدة، فالمذيع اليوم ضيف غد والعكس.هذه الظاهرة خلقت بطالة كبيرة فى خريجى الإعلام ودارسيه وصناعه الحقيقيين، فأرباب المهنة من رواد الإعلام العربى فى مصر صاروا يتقاعدون، فيخلون أماكنهم للدخلاء، ويتحول أصحاب الخبرات من المذيعين والمذيعات إلى مجرد مشاهدين لهذا الغث الذى يقدم دون وعى ولا تحمل لمسئولية الهواء ودون إدراك لصناعة توجيه الرأى العام، مما دفع مشاهدينا للبحث عن شاشات أخرى غير وطنية، بل إن بعضها قنوات معادية تبث أفكارًا وضلالات تضرب فى قناعات الناس وثوابتهم الوطنية.ومع التوسع الذى شهدته الجامعات فى دراسة الإعلام زاد الطين بلة، إذ أين يجد من تخرج فى كلية الإعلام- خاص أو عام- فرصة للعمل فى ظل انحسار عدد القنوات وعدم تعيين مذيعين أو معدين أو صحفيين جدد بالمؤسسات القومية الصحفية والإعلامية؟ وتكون المحصلة آلاف من الشباب المحبط الذى يتخرج بتفوق ولا يجد مساحة لممارسة المهنة التى عشقها فتأهل لها، وحتى تلك الفرص النادرة المتاحة يقتنصها لاعب كرة أو فنان أو طبيب أو عالم دين أو شيف.