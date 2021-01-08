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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رفع 35 طن مخلفات وقمامة في حملات نظافة بالمنيا (صور)

الجمعة 08/يناير/2021 - 07:14 م
حملات نظافة بالمنيا
حملات نظافة بالمنيا
المنيا ـ على حسين
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نظمت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنيا، حملات مكثفة للنظافة ورفع الإشغالات وتمهيد وتسوية الطرق والتصدي لحالات التعدي بالبناء المخالف تم خلالها رفع 35 طن مخلفات وقمامة وأتربة، كما تم التحفظ على تشوينات مواد بناء قبل البدء في أعمال البناء.

قال اللواء أركان حرب أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، إنه في إطار توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى حملة نظافة المكبرة، وذلك بالتنسيق مع أجهزته التنفيذية برئاسة محمد عبدالغنى نائب رئيس مدينة ملوى، وعبدالحكيم عبدالنعيم مدير المخلفات الصلبة وقسم النظافة وبمعدات الحملة الميكانيكية، بحى غرب المدينة وتمكنت الحملة اليوم من مسح وتمهيد شارع "المجيــــدى" بالجليدر ورفع المخلفات الصلبة والأتربة على جانبي الطريق ورش الشارع وتسوية وتمهيد مداخل الشوارع الجانبية.

وفي سمالوط قاد عماد حسن نائبي رئيس المركز والمدينة رافقه محمد عطيه سكرتير المركز والنقيب احمد عبد الرحمن من مركز شرطة سمالوط شرق حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارع سعد زغلول بالمدينة، حيث تم رفع جميع الإشغالات الموجودة بالشارع وعمل محاضر للمخالفين.

وفي مركز المنيا أكد عماد محمود رئيس قرية البرجاية أن قام قسم التنظيم قام اليوم بإيقاف أعمال تشوين بأحد المنازل بقرية البرجاية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، كما قام قسم البيئة بالقرية برفع ما يقارب من ١٥طن من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع.

وأضاف محمد محمود رئيس الوحدة المحلية لقرية تلة أن قسم البيئة قام اليوم بحملة نظافة مكثفة بالقرية والتوابع حيث تم رفع ما يقارب ٢٠طن من المخلفات والقمامة والأتربة وتم نقلها إلى الظهير الصحراوي، تنفيذا لتوجيهات العميد محمد صلاح ابوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا بتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا.

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