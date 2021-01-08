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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

ماجد المصري يعلن إصابة ابنته داليدا بكورونا

الجمعة 08/يناير/2021 - 07:44 م
ماجد المصري
ماجد المصري
حسين الجندي
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قال النجم ماجد المصري، إنه مستمر في العزل المنزلي بعد ثبوت إصابته بكورونا، متمنيا من الجمهور الدعاء له.

وكشف "المصري"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن مسحة ابنته داليدا ظهرت إيجابية، داعيا لها بالشفاء العاجل ومتمنيا أن يحفظ الله الجميع من الفيروس اللعين الذي اجتاح العالم.

وكان قد عرض للنجم ماجد المصري مؤخرا مسلسل "الوجه الآخر" والذي قد عرض منذ فترة وحقق نجاحا كبيرا بينما يشارك خلال الفترة المقبلة في أحد الأعمال الدرامية بشهر رمضان المقبل.

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