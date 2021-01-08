ماجد المصري يعلن إصابة ابنته داليدا بكورونا

قال النجم ماجد المصري، إنه مستمر في العزل المنزلي بعد ثبوت إصابته بكورونا، متمنيا من الجمهور الدعاء له.وكشف "المصري"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن مسحة ابنته داليدا ظهرت إيجابية، داعيا لها بالشفاء العاجل ومتمنيا أن يحفظ الله الجميع من الفيروس اللعين الذي اجتاح العالم.وكان قد عرض للنجم ماجد المصري مؤخرا مسلسل "الوجه الآخر" والذي قد عرض منذ فترة وحقق نجاحا كبيرا بينما يشارك خلال الفترة المقبلة في أحد الأعمال الدرامية بشهر رمضان المقبل.