عميد «تجارة طنطا»: نسعى للمنافسة عالميًا وليس داخليًا فقط

أكد الدكتور هانى مصطفى الشامى، عميد كلية التجارة، جامعة طنطا، ومنسق الجامعة باللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته بهيئة الرقابة الإدارية، أن الكلية على المسار الصحيح لتصبح أحد الكليات المنافسة على مستوى الجمهورية، موضحا أن إدراج مجلة البحوث المحاسبية التى تصدرها كلية التجارة جامعة طنطا على منصة بنك المعرفة المصرى وإتاحتها للباحثين للاطلاع على الأبحاث العلمية المُحَكمة المنشورة بها، هي خطوة طال انتظارها منذ عدة عقود.وأشار الشامي، لـ"الدستور"، إلى أن إدارة الكلية قد أولت اهتمامًا بتطوير المجلات العلمية التى تصدرها الأقسام والمراكز العلمية والبحثية بالكلية وعملت على رفع الأعداد السابقة على قواعد البيانات لتحقيق أعلى درجات الاستفادة لجميع الباحثين، وأنه يتابع رفع كافة أعداد المجلات العلمية على قواعد البيانات وإتاحتها للباحثين للاطلاع، مشيرًا إلى استعداد المجلة لاستقبال الأبحاث الجاهزة للتحكيم والنشر من أعضاء هيئة التدريس والباحثين في العلوم التجارية من خلال موقع المجلة في إنجاز كبير لكل الباحثين والعاملين بالمجال.وأوضح أن هذه البرامج إضافة الكلية بعدما تم فتح باب التقدم، للدراسات العليا المهنية في برامج الدبلومات والماجستير والدكتوراه، وذلك باللغة العربية واللغة الإنجليزية، وكذلك الدبلومات المهنية فى تخصص قسمى المحاسبة وإدارة الأعمال، والماجستير المهني فى قسمي المحاسبة وإدارة الأعمال أيضا، والدكتوراه المهنية فى تخصصات، التسويق، وإدارة الموارد البشرية، والتمويل والاستثمار، والمحاسبة والتمويل، ويتم قبول غير التجاريين الحاصلين على درجة البكالوريوس في التخصصات الأخرى وذلك بقسم إدارة الأعمال، وأنه على الراغبين في الالتحاق بأي من تلك البرامج بالتقدم المباشر للتسجيل بمقر إدارة الدراسات العليا بالكلية وعلى شبكة الإنترنت من خلال موقع الكلية.وأضاف عميد تجارة طنطا، أن الكلية قامت بإنشاء وحدة للتعليم عن بعد متضمنة خمس استديوهات لتقوم ببث المحاضرات التفاعلية للطلاب، وتشمل هذه المحاضرات جميع برامج الكلية على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا، كما قامت الكلية تجهيز محاضرات تدريس مجهزة بعشر شاشات تفاعلية للبرامج الخاصة، وهو ما جعل الكلية تواكب التقدم الملحوظ في كافة نواحي التعليم كما ساهمت هذه التجهيزات في التواصل الجيد مع الجميع خلال جائحة كورونا وساعدت على تنفيذ إجراءات التباعد الاجتماعي ومنعت أي تجمعات، وخلال الفترة القادمة ستكون الاستفادة أكبر وأعمق.وعلى صعيد التطوير داخل الكلية؛ قامت الكلية بوضع خطة لترميم مدرجات الكلية بإحلال وتجديد المقاعد وإنشاء وحدات جديدة جيدة التهوية وشاشات عرض حديثة مواكبة للتطور التكنولوجي المتسارع في العالم، وكذلك وضعت الكلية خطة جاري تنفيذها لتعلية مبنى الامتحانات طابقين إضافيين حتى نتمكن داخل الكلية من استبعاد الأعداد الكبيرة للطلاب وكذلك البرامج المتميزة الجديدة التي تشهد إقبال وستشهد إقبال متزايد نظرًا لأهميتها خلال الفترة القادمة.كما أكد الدكتور هاني مصطفى الشامي، عميد كلية التجارة جامعة طنطا، إشرافه وبعض أعضاء هيئة التدريس بالكلية، على إنشاء برامج جديدة متميزة على مستوى الدراسات العليا والبكالوريوس والتعليم المدمج لتكون برامج ذات صلة بالحياة العملية وسوق العمل مع قيمتها العلمية، وكذلك تم وضع خطة واعتمادها من رئاسة الجامعة لإنشاء مبنى إداري وتعليمي جديد يحل محل المبنى القديم بالكلية والذي يطل على شارع الحلو ليكون المبنى الأحدث بالكلية عقب المبنى الإداري والتعليمي الكائن به مكتب عميد الكلية وهو أحدث المباني بالكلية حاليًا.واختتم عميد تجارة طنطا حديثه، مؤكدًا سعيه ومعه إدارة الكلية وجميع أعضاء هيئة التدريس بالكلية، ومن قبلهم إدارة الجامعة بقيادة رئيس الجامعة الدكتور محمود زكي، ونواب رئيس الجامعة، على وضع الكلية على الطريق الصحيح وجعلها من المنابر التعليمية المنافسة على مستوى العالم وليس داخليًا فقط.