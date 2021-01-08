انطلاق مبادرة «قطار التنمية المستدامة»

انطلقت اليوم مبادرة «قطار التنمية المستدامة» بهدف التدريب والتعليم والممارسة على أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، في إطار العمل التطوعي لبناء الدولة من خلال تنمية قدرات الشباب.وشارك في المبادرة الدكتور خالد عبد الفتاح مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير مبادرة حياة كريمة والدكتورة أمل معتوق بجامعة حلوان والدكتور تامر علي مدير التدريب بمكتبة مصر العامة الرئيسية وحسام الدين محمود الأمين العام للفريق التطوعي للعمل الإنساني، ومن المقرر أن يحصل المتدرب على شهادة معتمدة عن البعد الاجتماعي.وتهدف دورات التدريب إلى بناء كوادر وقادة في مجال التنمية المستدامة من خلال اكتساب المعرفة والمهارات وتبادل الخبرات والتعاون بين الأقران، والتعرف على الإجراءات العملية وأفضل الممارسات وتكامل واتساق السياسات والمشاركة العملية في برنامج التطوع للعمل الإنساني.