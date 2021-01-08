1325 وفاة بكورونا في المملكة المتحدة خلال يوم واحد

أحصت المملكة المتحدة الجمعة 1325 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد، في عدد قياسي منذ بدء تفشي الوباء على أراضيها، ما يرفع الحصيلة الاجمالية للوفيات إلى 79 ألفا و833.كذلك، سجل عدد قياسي للإصابات في 24 ساعة تجاوز 68 الف حالة، ما يرفع حصيلة الإصابات المؤكدة في المملكة المتحدة الى مليونين و957 الفا و472، وفق وزارة الصحة.