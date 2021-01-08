غلق مسجد بكفر الشيخ لعدم التزام المصلين بإجراءات مواجهة كورونا

قررت لجنة إدارة أزمة كورونا بديوان عام وزارة الأوقاف اليوم، غلق مسجد الرحمة بميت الديبه التابع لإدارة أوقاف قلين بمديرية كفر الشيخ لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية لمدة أسبوع على ألا يفتح إلا بعد أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية من قبل رواد المسجد.وأكدت اللجنة أنها لن تتأخر عن غلق أي مسجد لا يلتزم رواده بالإجراءات الاحترازية وتهيب بالمديريات الإقليمية سرعة رفع أي مخالفة تتصل بهذا الخصوص كما تؤكد الحفاظ على الساجد قبل المساجد، وعدم فتح أي مسجد يتم غلقه دون موافقة كتابية معتمدة من لجنة إدارة الأزمة بالديوان العام.