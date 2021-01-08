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الجمعة 08 يناير 2021 الموافق 24 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الصحفيين» تقرر التجديد التلقائي لمشرع العلاج وكارنيه العضوية لعام 2021

الجمعة 08/يناير/2021 - 06:56 م
نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
محمد جعفر
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قرر مجلس نقابة الصحفيين التجديد التلقائي للعام الجديد (2021) لكل الزملاء المشتركين في مشروع العلاج للعام الماضي (2020) وأسرهم، وكذلك تجديد كارنيه عضوية النقابة.

جاء ذلك في ظل الإجراءات التي تتخذها النقابة لحماية أبنائها من انتشار فيروس كورونا.

ويمكن للمشتركين الجدد استخدام خدمة مشروع العلاج والحصول على استمارات التحويل الطبية بمجرد التواصل مع موظفي العلاج حتى يقوم بالاشتراك.

وقال بيان للنقابة، إن أي تغيير بالمستندات أو العناوين للمشتركين بجدول المعاشات أو الوفاة مخصص لهم وحدهم هذا الرقم عبر الواتس: 01095118336، ويمنح الزملاء فترة زمنية تمتد لنهاية شهر فبراير القادم لسداد قيم الاشتراكات الخاصة بهم، على أن يختار كل منهم ما يناسبه من طرق السداد التالية:
1 - عبر السداد والتحويل عن طريق خدمة "فوري" وسيتم تفعيلها اونلاين من الثلاثاء المقبل 13 يناير.
2 - الزملاء من غير الصحف القومية والمعاشات الراغبين في خصم الاشتراك كاملا بحسب قواعد العام السابق من البدل أو المعاش الخاص بهم، يقومون بإرسال ما يفيد موافقتهم على هذا عبر أرقام الواتس التالية: (01023186949- 01023187290- 01099741154 - 01099221357)، أو البريد أو الإيميل الخاصين بالنقابة.
3 - الزملاء من الصحف القومية، والخاصة والحزبية لمن يرغب، يتم تجميع اشتراكاتهم وإرسالها بكشف مفصل مع مندوب واحد لدفعها بمقر النقابة.
4 - كل الزملاء الراغبين في تقسيط الاشتراك، يقومون بإرسال هذه الرغبة عبر أرقام الواتس الواردة سابقا في البند رقم (2).

• كما يتم استلام كارنيهات العضوية والعلاج عبر أحد الطرق التالية:
- خدمة التوصيل من "فوري" لمن يرغب من الزملاء وهى ضمن الخدمات المتاحة مع تفعيل الخدمة.
- ترسلها النقابة على نفقتها لكل الزملاء المشتركين بجدول المعاشات والوفاة.
- ترسلها النقابة على نفقتها لكل الزملاء المغلقة صحفهم أو المفصولين أو المستقيلين، على أن يقوم الزملاء بتأكيد عناوينهم الحالية لإرسال الكارنيهات عليها عبر الواتس على الأرقام التالية: (01023186949- 01023187290- 01099741154 - 01099221357).
- يتسلم مندوب من كل صحيفة الكارنيهات الخاصة بالزملاء بها من مقر النقابة، ليتم تسليمها لهم بمقر صحيفتهم.

وفي حال انتهاء فترة السماح الممتدة حتى نهاية فبراير، بعدم قيام أي من الزملاء بدفع قيمة اشتراكات عضويته ومشروع العلاج، سيلغى اشتراكه في المشروع وستحصل منه كامل المبالغ التي قد يكون استخدمها في أي من خدماته، وسترحل قيمة اشتراك عضويته للعام القادم.

وسيتم إصدار بيان تفصيلي لاحق يوضح كل تفاصيل التعامل مع خدمة فوري، لمن يرغب، قبل تشغيلها يوم الثلاثاء 13 يناير.

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