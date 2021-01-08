وزيرا خارجية كوريا الجنوبية وإسبانيا يناقشان التعاون لمواجهة كورونا

ناقشت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج-هوا، اليوم الجمعة، مع نظيرها الإسباني، أرانتشا جونزاليس لايا، التعاون الثنائي في الاستجابة لأزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ فضلا عما يجري على الساحة الدولية، وذلك في مكالمة هاتفية بينهما بناءً على طلب مدريد.واتفق الجانبان، خلال مكالمتهما الهاتفية، على مواصلة التعاون على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف للاستجابة لأزمة "كوفيد-19"، كما استعرضا الوضع المتعلق بالعرض والطلب على لقاح فيروس "كوفيد-19" في كل من البلدين، وفقا لما نقلته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية على موقعها الإلكتروني.وفي هذا الإطار، قالت كانج إنها تأمل في استكمال عملية انضمام إسبانيا إلى المعهد الدولي للقاحات (IVI) الذي يتخذ من كوريا الجنوبية مقرًا له.كما طلبت من إسبانيا أن تشارك بنشاط في قمة الشراكة من أجل النمو الأخضر والأهداف العالمية 2030 (P4G) التي من المقرر أن تستضيفها كوريا الجنوبية في العام الجاري.يُذكر أن "قمة P4G" هي مبادرة مشتركة بين القطاعين الخاص والعام، تهدف إلى معالجة تغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة